【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円26銭円安ドル高の1ドル＝143円91銭〜144円01銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1366〜76ドル、163円68〜78銭。朝方発表された米雇用関連指標を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退。日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。