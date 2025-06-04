料理レシピ本大賞をW受賞した酒徒さんが教える「家中華の逸品」【中国語！ナビ】NHK出版デジタルマガジン

料理レシピ本大賞W受賞者の衝撃ニラ×ミント炒めを実食

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • NHKテキスト「中国語!ナビ」で、ニラとミントの炒めものを紹介している
  • ニラとミントを炒め、ニントと塩を入れて炒め合わせるだけ
  • ニラのどっしりした甘さに、ミントの清々しさがピタリとマッチするそう
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