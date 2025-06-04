日課はヨガ瞑想ＣＩＡ（中央情報局）やＮＳＡ（国家安全保障局）など、アメリカの17の情報機関全体を統括する最高責任者である国家情報長官に任命されたのが、トゥルシー・ギャバード（44歳）だ。政治家の父親はアメリカサモア出身で、母親がインディアナ州出身のトゥルシーは、２歳のときにサモアからハワイに移住し、ヒンドゥー教の価値観を学んだ。今でもヨガ瞑想を日課としており、ベジタリアンである。2002年にハワイ州議会