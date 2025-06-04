K-POPガールズグループ「cignature（シグネチャー）」の元メンバー、ジウォンが、大学祭に出演した際の写真を公開し、注目を集めている。【写真】ポロリしそう？“びしょびしょ”のジウォンジウォンは5月27日、韓国工科大学の大学祭に出演。自身のインスタグラムには「韓国工科大学サイコー♡」とのコメントとともに、ステージ衣装姿のセルフィーを複数投稿した。写真でジウォンは、ブラックのクロップドトップスにアームカバ