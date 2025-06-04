この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 この幼い背中を「もう一度抱きしめたくなる」 育児中、特に子どもたちが小さいころは、育児に加え仕事に家事…と毎日息つく暇もなく動いている人が多いのではないでしょうか。