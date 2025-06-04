この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはカリノ トウコ(@linoleums)さんが投稿したある写真。皆さんは、裁縫セットを持っていますか？小学生のころ、家庭科の授業で必要になり一式そろえた人もいるのではないでしょうか。当時の裁縫は今、どうしていますか？意外と当時のまま使っているという人もいるのではないでしょうか。当時のまま使っているという投稿者。そこには当時の思い出も残っている