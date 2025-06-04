6月も「SHO-TIME」は止まらない。6月2日（現地時間、以下同）、ドジャース・大谷翔平（30）が今季23号を放ち、本塁打ランキングでは両リーグトップタイになった。【写真】大谷のSNS投稿、真美子さんが「ゆったりニットの部屋着」に込めた“こだわり”「4月に妻・真美子さんとの第一子が誕生した大谷選手。目に見えない心労や疲れもあると思いますが、ここ数日は『二刀流復活』に向け投手として実践練習に加わるなど、高いパフォ