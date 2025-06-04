メッツ戦の7回、23号ソロを放ち、ベンチで迎えられるドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構（MLB）は3日、今季の中継各局の視聴者数が日米で大幅に増加していると発表した。日本では東京での開幕シリーズ2試合の数字を除き、NHKが前年比22％増となる1試合平均視聴者数270万人を記録。米放送局ではFOXスポーツが10％増の平均184万1千人、ESPNは22％増の平均174万人となった。MLBは「試合が