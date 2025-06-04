dazzyが展開している、下着･ランジェリーを扱う通販ブランドのDRW(ドロー)は、元NMB48で現在はモデルやグラビアなど多方面で活躍する上西怜さんを、最新ランジェリーモデルとして迎えました。清らかさと色気を絶妙に融合させた彼女の魅力が、DRWの新作ランジェリーをより引き立てています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 【上西怜】DRWのモデルに抜てき モデルやグラビアで幅広く活躍する