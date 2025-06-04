ハイエンドユーザーに向けたスーパーフラッグシップは何と乗りやすく調教済み！ 1980年代に入ると、ホンダが切り札としていたV型4気筒は世界のレースで圧倒的な強みを発揮、それまでの主流だった並列（インライン）4気筒を主役の座から引き摺りおろしてしまった。そうなると、ホンダ・ユーザーに少なくないスーパーフラッグシップを愛でる層にも、それまでのCB1100Rに