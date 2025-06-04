生まれも育ちも神戸市中央区でサブカル郷土史家の佐々木孝昌（神戸史談会、神戸史学会・会員）が、北区出身で落語家の桂天吾と、神戸のあれこれについてポッドキャストで語る『神戸放談』（ラジオ関西Podcast）連載シリーズ。今回のテーマは、「豚饅」です。☆☆☆☆関西で豚饅といえば、テレビCMでもお馴染みの1946年から販売している大阪・「551蓬莱」が圧倒的に有名である。だが、その誕生は神戸の豚饅頭にインスピレーショ