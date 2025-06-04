2026年の4月から、使用済みのペットボトルを使用し再びペットボトルを生みだす「ボトルtoボトルリサイクル」を開始する兵庫県三木市。来年の本格始動に先駆け、4月25日に市と連携する事業者との「ペットボトルの水平リサイクルに関する協定」の締結式が行われました。「ペットボトルの水平リサイクルに関する協定」締結式（画像提供：サントリーホールディングス）「ボトルtoボトル」を行うことになったきっかけや仕組みなどにつ