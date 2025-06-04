俳優の賀来賢人（35歳）が、6月4日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。美容師やパイロットなど、「木村拓哉さんの役の職業は全部憧れた」と語った。フィリップス電動シェーバーの新アンバサダーに就任し、新製品発表会に登壇した賀来が番組のインタビューに対応。商品のキャッチコピー「夢が近づく肌であれ」にちなみ、“小さい頃の夢”について質問を受ける。これに賀来は「基本的に、木村拓哉さんの