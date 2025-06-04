ベッセント米財務長官中国は信頼できるパートナーかどうか選択を迫られている ベッセント米財務長官は、彼ら（中国）は世界にとって信頼できるパートナーかそうでないのか、選ぶのは彼らだと述べた。危機とまでは言わないが、中国は大規模な不動産過剰供給の真っ只中だ。中国経済を安定させる方法は世界中に過剰生産品を輸出することではない。過剰生産を止め、消費主導型経済への健全な基盤を築くこ