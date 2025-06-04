”どろぼう猫”は知っていますが、どうやら”どろぼう犬”もいるみたい。好物のきゅうりを丸ごとくわえて、廊下を歩いているところを激写されたのは、ミニチュアダックスフンドの麗來(らいら）ちゃんです。一方も麗來ちゃんも、カメラを構える飼い主さんに見つかったその瞬間、ピタリとかたまってなんだかばつの悪そうな感じ。その心境は「あっ、見つかっちゃった……」といったところでしょうか。【その他の画像・さらに詳し