今日6月4日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で「人生が変わる1分間の深イイ話 2025夏SP」を放送。今回は、“強い女性は本当に幸せなのか？”のテーマのもと、こっちのけんとの母・菅生好身さん、MLB ロサンゼルス・エンゼルス 菊池雄星投手の妻・瑠美さん、中村獅童ファミリー、超毒舌で人気の野々村友紀子ファミリーなどの有名人の家族に密着！■こっちのけんとの母・菅生好身さんにテレビ初密着長男・三男は俳優、二男は紅