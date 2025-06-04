ビックカメラ藤沢店（神奈川県藤沢市）は、藤沢駅北口駅前広場（サンパール広場・サンパレット広場）にて6月15日10〜16時に開催される、「駅前防災CAMPふじさわ」にブース出展する。●非常食の試食会やポータブル電源の体験会も「駅前防災CAMPふじさわ」における、ビックカメラ藤沢店の出展内容としては、非常時の備蓄としても需要が伸びているアルファ米（炊き込みご飯など）を試食できる「非常食試食会」（限定1000食。限定