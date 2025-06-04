香港メディアの香港01は2日、中国の大学入試の統一テスト「高考」の出願者数が8年ぶりに減少したことを伝えた。中国教育部は5月28日、2025年の「高考」の出願者数は1335万人だと発表した。前年から7万人の減少で、前年を下回るのは2017年以来のこと。15〜17年の出願者数はおおむね940万人前後で安定していたが、18年には975万人に増加。19年には初めて1000万人の大台を突破し1031万人に達した。その後も毎年増加を続け、23年は1291