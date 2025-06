【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「どうして自分は上手くできないのだろうと悩みもがく日々が、少しかわいく思える曲になったらいいな、と思っています」(SEKAI NO OWARI・Saori) SEKAI NO OWARIの新曲「図鑑」が、劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』(8月29日全国公開)の主題歌に決定した。 1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれ、数多く映像化されてきた名作