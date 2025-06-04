創業当時の「代田保護菌研究所」と従業員ら＝1936年、福岡市創業90周年の食品メーカー。1930年、創業に携わった代田稔が健康に役立つ乳酸菌の強化や培養に成功。1935年に代田保護菌研究所として福岡で「ヤクルト」を製造・販売したのが始まり。（共同通信＝増井杏菜記者）ヤクルトはエスペラント語でヨーグルトを意味するヤフルトを踏まえた。販売所を増やし1955年、東京に本社を設立し現社名に。1963年導入の女性を活用した