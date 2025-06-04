DeNAが楽天との交流戦初戦を制し、連勝を「5」に伸ばした。雨で1時間遅れての試合開始、試合中も雨が降り続くというコンディションの中での投球だった。先発の東克樹はランナーを出しながらも要所を抑える投球で7回102球3失点（自責点2）にまとめた。これで今季6勝目を手にした左腕は試合後、「なんとか長いイニングを投げることができて良かったと思います」と振り返った。この日の東の投球について、3日放送のCSフジテレビ