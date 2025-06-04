【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ機構は３日（日本時間４日）、５月の月間最優秀選手（ＭＶＰ）を発表し、ナ・リーグ野手部門でドジャースの大谷翔平が選ばれた。ア・ナ各リーグで複数回受賞したのは史上初となった。ドジャースでは昨年９月に続いて２度目、ア・リーグのエンゼルスでは２０２１年に２度、２３年に２度の計４度受賞していた。通算６度目で、自らが持つ日本選手最多記録を更新した。大谷は５月、４０年ぶり