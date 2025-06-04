【モデルプレス＝2025/06/04】6月4日放送の日本テレビ系「人生が変わる1分間の深イイ話 2025夏SP」（19時〜21時）では、有名人の家族に密着した模様が放送される。【写真】こっちのけんとの母にテレビ初密着◆「深イイ話」有名人の家族に密着今回は、“強い女性は本当に幸せなのか？”のテーマのもと、こっちのけんとの母・菅生好身さん、ロサンゼルス・エンゼルス菊池雄星投手の妻・瑠美さん、中村獅童ファミリー、毒舌で人気の野