男女混合4人組バンドSEKAI NO OWARIが、アニメ映画「不思議の国でアリスと−Dive in Wonderland−」（篠原俊哉監督、8月29日公開）に主題歌「図鑑」を書き下ろしたことが3日、分かった。「不思議の国でアリスと−」は、英国の作家ルイス・キャロルの1865年の名作「不思議の国のアリス」を日本で初めてアニメ映画化する作品。主演の原菜乃華（21）演じる現代の女の子・りせが、ワンダーランドに迷い込む物語。ピアノ担当のSaori（38