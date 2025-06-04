志尊淳と岸井ゆきのがダブル主演する新水曜ドラマ『恋は闇』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第8話が4日の今夜放送される。【写真】浩暉（志尊淳）にインタビューする万琴（岸井ゆきの）新水曜ドラマ『恋は闇』第8話場面カット本作は『あなたの番です』『真犯人フラグ』の制作スタッフが再結集した恋愛ミステリードラマ。脚本は渡邉真子による完全オリジナル。連続殺人鬼かもしれない主人公で週刊誌のフリーライター・設楽