The Stories ; analog~naturally 大沢伸一×大平修蔵サムネイル 大平修蔵がナビゲーターを務める、アナログの価値を探求する対談動画シリーズ「The Stories analog 〜 naturally」（以下「The Stories」）が5月29日より公開。初回ゲストは音楽家の大沢伸一。【動画】The Stories ; analog~naturally 大沢伸一×大平修蔵 Part 1「The Stories」は、オーディオテクニカが追求するアナログの価値を、多様な視点で掘り