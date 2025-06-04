４人組バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」の新曲「図鑑」がアニメ映画「不思議の国でアリスと―ＤｉｖｅｉｎＷｏｎｄｅｒｌａｎｄ―」（篠原俊哉監督、８月２９日公開）の主題歌に決まった。物語をイメージして書き下ろした楽曲だ。世界中で愛される「不思議の国のアリス」を日本で初めてアニメ映画化。不思議の国に迷い込大学生・りせ役の声を原菜乃華、りせと一緒に旅をするアリス役をマイカ・ピュが務める。作詞を