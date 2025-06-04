ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、元巨人の松井秀喜氏が４日早朝、ニューヨークから一時帰国し肺炎のため３日午前６時３９分に８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝の都内にある自宅を弔問したことを速報した。松井氏は米国時間３日未明にニューヨーク発の航空機に搭乗。羽田空港に日本時間４日午前４時過ぎに到着すると、濃紺のスーツに黒のネクタイを締め