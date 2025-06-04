自民党横浜市連の佐藤茂会長は３日、市内での市連大会後、報道陣の取材に応じ、横浜市長選（７月２０日告示、８月３日投開票）について「（候補の）擁立を断念する」と述べた。現職の山中竹春市長支援を含む対応を今後協議するという。自民は昨年末から現職支援と独自候補擁立の両にらみで検討を続けてきた。今年に入り、自薦、他薦を問わず推薦を受けつける一方、５月下旬には一部議員が現職と面会するなど接近する動きを見せ