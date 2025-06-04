6月1日、ポーランドでは大統領選挙の決選投票が行われた。親EUの中道派「市民プラットフォーム(PO)」が推すワルシャワ市長のラファウ・チャスコフスキ（53歳）と右派の「法と正義(PiS)」が支援するカロル・ナブロツキ（42歳）が対決したが、僅差で後者が当選した。この結果は、ポーランドのみならず、ヨーロッパ全体に大きな意味を持つ。第一回投票の結果大統領選の第一回投票は5月18日に行われた。結果は、1位がチャスコフスキで