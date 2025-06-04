横倒しから直立の状態に戻された北朝鮮の5千トン級駆逐艦の衛星画像（プレアデス・ネオ（C）エアバスDS2025、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース/38ノース提供・共同）【ワシントン共同】北朝鮮分析サイト「38ノース」は3日、北東部の咸鏡北道清津の造船所で進水に失敗し横倒しになった5千トン級の駆逐艦が、直立の状態に戻されたとの分析結果を明らかにした。2日撮影の衛星画像で、船尾のヘリコプター離着陸帯のマーク