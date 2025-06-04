送検のため浜松中央署を出る榑林亜樹也容疑者を乗せた車＝4日午前9時17分浜松市の東名高速道路に車が転落し、子ども2人が放置された事故で、車は、逃走後に道交法違反（無免許運転など）の疑いで逮捕された榑林亜樹也容疑者（47）をかくまった疑いのある女の名義とみられることが4日、捜査関係者への取材で分かった。女の知人の榑林容疑者が日常的に車を使用していたとみて、静岡県警が調べている。県警は同日、留置先の浜松中