連日ニュースの主役と言えば、「コメ担当大臣」こと小泉進次郎農林水産大臣。5月21日に大臣に就任して以来、その一挙手一投足が話題になってきた。【映像】小泉大臣、批判を浴びた“レクサス視察”（実際の映像）5月27日に農水省で面会したのは、2022年産の備蓄米の随意契約が完了したアイリスオーヤマの大山晃弘社長。小泉氏は「ネット販売も考えておられるということですから、どのようなイメージで6月2日以降に並んでいくか