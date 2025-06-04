6月3日は「測量の日」。今から76年前に現在の「測量法」が公布された日にあたります。高度な測量技術は、まちの災害リスクなどをまとめた「ハザードマップ」に生かされ、住民の防災意識を高めています。 【写真を見る】住宅地図に土砂災害と浸水・洪水の情報がプラスされたハザードマップ ＜講師＞ 「田子地区の人、ちょっと来て」 地図を広げたのは、静岡県西伊豆町の中学2年生。大雨の災害を想定し、自宅周辺