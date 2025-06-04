大リーグ公式サイトが3日（日本時間4日）、アメリカと日本の両国でMLBの試合の視聴者数が増加し続けていると報じた。アメリカではFOXでのMLB中継は前年比＋10％の伸び、1試合あたりの平均視聴者数は184.1万人に達している。ESPNのMLB中継も前年比＋22％と好調で、平均視聴者数は174万人。TBSの火曜日レギュラー中継「MLBTuesday」は前年比＋16％の視聴者増で、番組史上最高のスタートを切り、特に18歳〜34歳の若年層では前年