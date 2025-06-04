◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神1-0日本ハム（3日、エスコンフィールドHOKKAIDO）セ・パ交流戦初戦は両リーグの首位が激突。阪神の才木浩人投手が8回99球を投げ、4安打無失点の好投。完封勝利で5勝目を手にしました。大山悠輔選手のソロホームランを守り続ける戦いとなり、ヒーローインタビューに登場した才木投手は一言「心臓に悪いです」とこぼします。才木投手は4回までパーフェクトピッチングを披露したものの、5回に連続ヒットと