3日、ニューヨークの国連本部で、取材に応じるラトビアのブラジェ外相（共同）【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は3日、安全保障理事会（15カ国）の非常任理事国10カ国のうち、韓国やスロベニアなどに代わり来年1月から2年間を担う5カ国にラトビア、バーレーン、コンゴ（旧ザイール）、リベリア、コロンビアを選出した。国連によると、ラトビアの安保理入りは初めて。選出後、ラトビアのブラジェ外相は「ウクライナの公