【ソウル共同】韓国大統領選は4日、開票が終了し、中央選挙管理委員会によると得票率は革新系政党「共に民主党」の李在明氏が49.42％、保守系政党「国民の力」の金文洙前雇用労働相が41.15％で、李氏の当選が確定した。