ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが４日、総合司会を務める「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では、戦後の日本を象徴するスーパースターで、「ミスタープロ野球」と称された巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さん＝報知新聞社客員＝が３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去したことを伝えた。８９歳だった。スタジオには、訃報を伝えるスポーツ報知、スポーツ