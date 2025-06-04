鹿児島県交通取締り情報2025年6月4日（水） 【国道３号】速度違反 【国道１０号】速度違反 【鹿児島市内】速度違反 【南薩方面】速度違反・携帯電話・シートベルト・一時不停止・踏切不停止 【北薩方面】一時不停止 【姶良方面】速度違反・携帯電話・シートベルト 【大隅方面】携帯電話・シートベルト・一時不停止 【種子・屋久方面】ー 【奄美方面】速度違反・携帯電話・シートベルト ＊