2025年のプロ野球は、開幕から2か月が経過した。12球団はおおむね50試合前後を消化。セ・パともにシーズン最序盤の団子状態から、6月を迎え徐々に勢力図が固まりつつある。【八木遊/スポーツライター】＊＊＊【写真を見る】12球団で最も“采配上手”な意外過ぎる「名指揮官」とはセ・パともに2〜5位は混戦模様パ・リーグは、新庄剛志監督率いる日本ハムが頭ひとつリード。それを追う2位から5位の4球団が僅差でひしめき合って