櫻井翔主演、日本テレビ系 2025年7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」に高橋克典、加藤清史郎、曽田陵介、吉田芽吹の出演が決定！高橋は警視庁警備部長の屋代圭吾、加藤は武蔵三郎（櫻井翔）の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で警視庁刑事部BCCT捜査員の伊吹裕志、曽田は屋代の部下で警視庁警備部の捜査員・天草樹、吉田は警視庁刑事部の情報分析官・三宅すずを演じる。4人は新たな警察官として、三郎、和泉さくら（ソ