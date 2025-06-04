本日6月4日（水）、井ノ原快彦主演『特捜９final season』の第9話が放送される。来たる“finalのファイナル”まで、ついに残すところあと2話。グランドフィナーレに向けて、それぞれの関係性やストーリー展開も大きく進展していく。【映像】『特捜９』グランドフィナーレまであと3話！“ファイナル”にふさわしい人間関係の動きも恩師とも言うべき鑑識課・猪狩哲治（伊東四朗）に呼び出され、最近のお気に入りだという昭和レトロ