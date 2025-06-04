今日6月4日（水）よる10時〜 第8話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「恋は闇」（毎週水曜よる10時放送）。第8話の場面写真・見どころを紹介！志尊淳と岸井ゆきのがW主演を務める本作は、完全オリジナルの脚本で描く“究極の恋愛ミステリー”。連続殺人鬼かもしれない!?主人公、週刊誌のフリーライター・設楽浩暉役を志尊が、彼に強烈に惹かれていくヒロインで、テレビ局の情報番組ディレクター・筒井万琴役を岸井が演じている。