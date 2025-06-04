モデルの道休蓮（17）が3日、自身のインスタグラムを更新。自身のイタリアのブランド「N21」（ヌメロヴェントゥーノ）の広告が、成田空港で展開されていることを報告した。道休は英国の高校に留学中とあり、「numero ventunoMain Building, 1st Floor, Terminal 2, Narita International AirportJAPANESE TALENT REN DOKYU」とつづり、成田空港の第2ターミナル1階に出されている自身の広告の写真を投稿した。フォロワー