お笑いタレント、ガダルカナル・タカ（68）の妻でタレントの橋本志穂（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。納車されたばかりの愛車で、初のロングドライブに出かけたことを報告した。橋下は「車買ってから駅の送迎とか、ちょこまかと乗ってるだけでしたが、、、ついにロングディスタンスを走行する機会がやってきたーーー」と、タカの横に乗ってドライブを楽しむ様子を披露。ゴルフに行った模様で、「御殿場方面まで、