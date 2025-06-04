櫻井翔が主演する7月スタートのドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）で新たな警察官を演じる追加キャストとして、高橋克典、加藤清史郎、曽田陵介、吉田芽吹の出演が発表された。【写真】高橋克典、“還暦報告”にファンびっくり「みえません」櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は、2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』と続編が制作され、今作『放送局占拠』は3作目となる。追加キャ