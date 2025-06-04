ヘンリー王子は、一家で亡き母ダイアナ妃の旧姓であるスペンサーを苗字として名乗りたいと画策していたようだ。叔父であるチャールズ・スペンサーに相談したものの、止めるようアドバイスされたと関係者が明かした。【写真】在りし日のダイアナ妃＆チャールズ皇太子（現国王）MailOnlineによると、ヘンリー王子はイギリスに帰国した際、ダイアナ妃の実家である英ノーサンプトンのオルソープ邸を訪れ、叔父のスペンサー伯爵に相