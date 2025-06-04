声優中村悠一が、3日に自身のエックスを更新。ゲーム機「Nintendo Switch 2」の抽選販売の結果と思われる画像を投稿し、反響が集まっている。【写真】中村悠一の意味深投稿が示す結果とは？任天堂の情報番組「Nintendo Direct（ニンテンドーダイレクト）」のナレーションを務め、大のゲーム好きで知られる中村は、マイニンテンドーストアで実施されている「Nintendo Switch 2」抽選販売に落選し続けていることで最近話題にな