イスラエル軍による発砲で死亡したパレスチナ人の親族＝３日、パレスチナ自治区ガザ地区ハンユニス/Abdallah F.s. Alattar/Anadolu/Getty Imagesエルサレム（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区の支援物資の配布拠点付近で３日、物資を受け取ろうと向かっていた住民が発砲を受け、少なくとも２７人が死亡した。ガザの保健省などが明らかにした。米国主導の「ガザ人道財団（ＧＨＦ）」が運営する物資配布拠点付近での発砲は３日連続